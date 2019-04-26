ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Брестской области вводят запрет на посещение лесов

Из-за пожароопасности находиться в чащах небезопасно. Наиболее сложная обстановка в Столинском районе. Ольманские болота все еще в огне, однако возгорание локализовано. Удалось ликвидировать пожар в Наровлянском районе. Стихия бушевала на площади 40 гектаров. Ограничения на посещения лесов ввели также в 6 районах Гомельской области.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все