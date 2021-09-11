Белорусский картофель на краснодарских полях: в Брестской области вырастили семена картошки для жаркого климата. Сезон уборки картофеля в стране только начался. А на предприятиях уже стоят очереди из грузовиков - особенно популярен белорусский продукт в России. Какие сорта и новые рынки сбыта аграрии открыли в этом сезоне - расскажет Мария Тройнич.

На семена, чипсы и драники - в картофельных полях Беларуси можно снимать урожай. Предприятие "Тепличное" Гомельского района только приступило к уборке. Спрос и цена на продукцию в этом сезоне отличные, поэтому работы предстоит немало. Урожай созрел на 200 гектарах. В "Тепличном" предпочтение отдают сортам с высокой урожайностью и крепкими клубнями, которые не повреждаются при уборке.

Практически еще только начали массовую уборку, еще основную массу убирать и убирать. Планируем накопать в районе 3,5-4 тысячи тонн. Алексей Каунов, главный агроном КСУП "Тепличное"





Картофель из пробирки

На предприятии "Агро-Мотоль" Брестской области в производстве картофеля применяют научный подход. Вся картошка, которая зреет на полях, - из пробирки. Рассаду создают в собственной картофельной лаборатории, а затем пересаживают в горшки. В огромной теплице дождь идет строго по расписанию: полив контролирует автоматизированная система, а освещение настраивают в зависимости от сорта растений.

Семена нужны чистые и без болезней, чтобы получать хороший урожай. А так как семенной материал картофеля получается чистым только, когда прогоняется через пробирку, по-другому невозможно/ Максим Ксенда, старший биотехнолог, лаборант комплекса лаборатории-теплицы ОАО "Агро-Мотоль"

Почти половина выращенной в этом сезоне картошки уйдет на экспорт - особенно белорусский продукт ценят жители России.

Очищенный картофель продают в Мотоле

Перед отправкой товар сортируют и даже моют, так что получается полуфабрикат, который уже не нужно чистить. А еще на предприятии есть линия по упаковке картофеля, моркови и свеклы в вакуум - очищенные овощи, в основном, заказывают школы, детсады и объекты общепита.

Линии переработки рядом с овощехранилищами. Самое большое - на три тысяч тонн. Картошку здесь не просто хранят в определенных температурных условиях, но и дополнительно просушивают, чтобы товар не испортился в дороге. К слову, новые пути реализации у "Агро-Мотоль" открылись и внутри страны.

Новые чипсовые сорта картофеля

На этом поле зреет новый инвенстпроект. Предприятие вырастило сорт "Леди Куиджи" - по заказу одной известной компании по производству чипсов. У картофеля - высокое содержание крахмала и вытянутая форма. Чтобы у чипсов был стандартный товарный вид.

Картошка для жаркого климата

Всего в этом сезоне с полей "Агро-Мотоль" рассчитывают собрать 20 тысяч тонн картофеля. Часть продадут на семена за рубеж.

Мы больше всего специализируемся на семеноводстве картофеля. Если взять цифру - 15 тысяч тонн урожая, то примерно четвертую часть мы реализуем на семена, в основном по семенам мы работаем с Краснодарским краем. Они высаживают картофель два раза в год. Эдуард Олесик, замдиректора ОАО "Агро-Мотоль"





В планах предприятия - культивировать бэби-картофель