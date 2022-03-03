В Брестской области за столом переговоров представители России и Украины. Перед началом стороны обменялись рукопожатиями - это уже хороший знак.

На данный момент известно, что основные темы обсуждения - прекращение огня, открытие гуманитарных коридоров для местных жителей и военно-технические аспекты. Переговорный процесс - за закрытыми дверями без участия журналистов. Состав делегаций такой же, как и 28 февраля во время припятских переговоров.