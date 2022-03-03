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В Брестской области за столом переговоров представители России и Украины

В Брестской области за столом переговоров представители России и Украины. Перед началом стороны обменялись рукопожатиями - это уже хороший знак.

На данный момент известно, что основные темы обсуждения - прекращение огня, открытие гуманитарных коридоров для местных жителей и военно-технические аспекты. Переговорный процесс - за закрытыми дверями без участия журналистов. Состав делегаций такой же, как и 28 февраля во время припятских переговоров.

Украинскую сторону возглавляет советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. Принимают участие глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и еще несколько человек. Со стороны России 4 представителя -среди них посол России в Беларуси Борис Грызлов и советник Президента России Владимир Мединский.

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