В Брестской области завершилось военное учение "Поиск-2019"

В совместных маневрах приняли участие около двух тысяч военнослужащих подразделений разведки стран - участниц ОДКБ, а также впервые были задействованы сотрудники МВД и МЧС. Масштабные боевые действия развернулись на четырех белорусских полигонах. С боевых полей - сюжет Александра Камовича.







По замыслу учения, на протяжении четырех дней разведывательные группы добывали данные о незаконных вооруженных формированиях. Штурм города, это, по-сути, финал маневров. Боевики осели в домах, что бы выбить их оттуда, к делу подключается белорусский десант.



В учении поиск приняли участие самые передовые подразделения вооруженных сил разных стран, поэтому и задачи перед ними ставились самые ответственные. Что примечательно, в этом году в маневрах поучаствовали подразделения и других силовых ведомств Беларуси - Внутренних войск МВД, а так же спасатели. К примеру, необходимо было провести так называемую детоксикацию района, который террористы отравили ядом.







Почти две тысячи военных и свыше 250 единиц техники из шести стран. По словам военного руководства, любое учение, тренировка, использование техники - это жизненная необходимость для вооруженных сил. А наладить слаженную работу помогает общая история и один язык.



Отметим, что этап "Поиск-2019" проводился на четырех полигонах Беларуси в рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство". Параллельно в России завершилось учение "Взаимодействие". А завершиться цикл маневров этапом "Нерушимое братство" с участием миротворческого контингента стран ОДКБ.



