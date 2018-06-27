В Брестской областной больнице будет обновлено оборудование для диагностики инфекционных заболеваний

Сейчас лаборатории используются с высокой нагрузкой и имеют аппараты десятилетней давности. В рамках программы трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина" больница получит грант на полтора миллиона евро.

Внедрение современного оборудования в лабораториях улучшит раннюю диагностику гепатитов и ВИЧ-инфекций, а также позволит в минимальные сроки – от 15 минут до нескольких часов - установить диагноз и назначить лечение.