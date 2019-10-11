3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Брестской областной больнице после ремонта открыли нейрохирургическое отделение
Брестская областная больница станет клинической. В ней будут не только лечить пациентов, но и учить медиков. В учреждении организуют курсы повышения квалификации врачей-хирургов. На новый уровень вышел и комфорт пациентов. Открылось обновленное нейрохирургическое отделение. Там сделали полный косметический ремонт. Обновили мебель и медицинское оборудование. Палат стало больше. Теперь в каждой пять коек вместо шести. Есть и палаты люкс. За год через нейрохирургическое отделение проходит до тысячи пациентов. В основном это люди с черепно-мозговыми травмами. Врачи здесь проводят около 500 операций, каждая четвертая - высокотехнологичная.
Пациентов уже перевели в новые палаты. Далее ремонт начнется в торакальном отделении, где лечат заболевания легких.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов