В Брестской областной больнице после ремонта открыли нейрохирургическое отделение

Брестская областная больница станет клинической. В ней будут не только лечить пациентов, но и учить медиков. В учреждении организуют курсы повышения квалификации врачей-хирургов. На новый уровень вышел и комфорт пациентов. Открылось обновленное нейрохирургическое отделение. Там сделали полный косметический ремонт. Обновили мебель и медицинское оборудование. Палат стало больше. Теперь в каждой пять коек вместо шести. Есть и палаты люкс. За год через нейрохирургическое отделение проходит до тысячи пациентов. В основном это люди с черепно-мозговыми травмами. Врачи здесь проводят около 500 операций, каждая четвертая - высокотехнологичная.



Пациентов уже перевели в новые палаты. Далее ремонт начнется в торакальном отделении, где лечат заболевания легких.



