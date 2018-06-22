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В Брестскую крепость приходят тысячи людей, чтобы зажечь свечу памяти
Ровно 77 лет назад, на рассвете Брестская крепость первой приняла на себя удар противника. Фашистская Германия вторглась в Советский Союз без объявления войны. Но гарнизон, в тяжелейших условиях, без воды и с нехваткой боеприпасов, стойко держал оборону. Этот подвиг забыть невозможно.
Утро 22 июня в мемориальном комплексе встречают по-особому трепетно. Подробнее - Виктория Потоня.
В эту скорбную дату в мемориальном комплексе особая атмосфера. Брестская крепость остается одним из главных символов мужества и стойкости. Ведь противник планировал захватить ее за 8 часов. Но защитники, сражаясь в неравном бою, продержались месяц. Именно сюда на рассвете 22 июня и приходят тысячи людей, чтобы зажечь свою свечу памяти.
Самый длинный день в году здесь всегда начинается с траурной церемонии. В половине четвертого утра, у Вечного огня. Хроника событий первых дней войны - на экранах и в лазерном шоу. Кажется, что дым вновь окутывает цитадель.
В память о павших воинах пограничники на воды Буга спустили венки. Цветы и свечи легли к плитам некрополя, где еще много неизвестных фамилий. В минуту молчания тысячи людей склонили головы. В скорбную дату вспомнить тех, кто "умирал, но не сдался", в Брест приехали многочисленные делегации. Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Киев… быть в это утро здесь для многих - священный долг.
В пять утра на Кобринском укреплении вновь дрожала земля, раздавались выстрелы и взрывы. Передать атмосферу трагического сопротивления в первые дни войны постарались реконструкторы. Энтузиасты из 11 стран воссоздали ключевые эпизоды обороны цитадели, основанные на воспоминаниях свидетелей и ветеранов. Среди них - нападение на границе, взятие в плен местных жителей, атака Мативосяна, последний бой майора Петра Гаврилова.
В этом году в реконструкцию добавили эпизодов. На поле боя вышли свыше 500 человек, задействовали пиротехнику, мотоциклы, бронеавтомобили и даже грузовик на дровах.
Хорошо, что эта война "понарошку". И не ради забавы, а чтобы помнили: какой ценой досталось мирное небо над нами.
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