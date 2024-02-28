В БРСМ подвели итоги работы за 2023 год

Занятость молодежи в студотрядах, волонтерская деятельность и проведение гражданско-патриотических акций и проектов - Минский городской комитет БРСМ подвел итоги работы за 2023 год. Важным событием стало активное участие общественного объединения в едином дне голосования. Представители Союза молодежи были в качестве наблюдателей, волонтеров и бойцов отрядов охраны правопорядка. Во время конференции был утвержден план деятельности на 2024 год. Самым активным представителям БРСМ вручили грамоты и благодарности.