Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о разжигании национальной вражды из-за замены флага на территории мемориала "Бухенвальд".

Цинизм западных политиков не знает предела. Во время памятной церемонии в мемориальном комплексе на месте концлагеря Бухенвальд, куда не пригласили ни российскую, ни белорусскую делегации, сняли государственный флаг нашей страны, заменив его на символ белорусских пособников нацистов периода Великой Отечественной войны. Коллективный Запад продолжает показательно демонстрировать пренебрежение к героическому подвигу советского народа. При этом, как видим, для получения политических очков попирать пытаются даже память тех, кто десятилетия назад остановил фашизм.