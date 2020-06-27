Многочисленные воинские захоронения, военная амуниция, останки оружия не единственное, что удалось найти. Главное - именные вещи солдат с надписями. Благодаря им историки надеются выяснить неизвестные имена героев, которые отдали жизнь за независимость страны. Андрей Ястребов присоединился к поискам (видео).