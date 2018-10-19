В Чашникском районе выращивают свиней элитных пород

Йоркшир, ландрас, пьетрен… Свиней элитных пород датской и голландской селекции выращивают в Чашникском районе. Свинокомплекс в деревне Шелковщина - результат реализации частного инвестпроекта. Старую ферму по выращивании крупного рогатого скота модернизировали, а животноводческий профиль изменили. Сейчас здесь содержится 16 тысяч свиней. За год будут производить до 4 тысяч тонн мяса.