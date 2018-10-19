3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Чашникском районе выращивают свиней элитных пород
Йоркшир, ландрас, пьетрен… Свиней элитных пород датской и голландской селекции выращивают в Чашникском районе. Свинокомплекс в деревне Шелковщина - результат реализации частного инвестпроекта. Старую ферму по выращивании крупного рогатого скота модернизировали, а животноводческий профиль изменили. Сейчас здесь содержится 16 тысяч свиней. За год будут производить до 4 тысяч тонн мяса.
Производство обслуживают 30 человек. Рабочие места сохранили для всех работников старой фермы. Персонал прошел обучение на аналогичном свинокомплексе. Всего в Витебской области готовы документы для возведения 4 свиноводческих репродукторов. Этот же инвестор ведет строительство в Лепельском районе.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все