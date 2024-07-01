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В частном магазине Могилева продавался некачественный стиральный порошок
В Могилеве в частном магазине продавался некачественный стиральный порошок, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.
Опасный товар могилевского производителя обнаружен во время проверки. Изготовитель синтетического моющего средства умышленно указал в его маркировке, что продукция может использоваться в стиральных машинах любого типа, однако на деле она не предназначена для машин с фронтальной загрузкой, так как это небезопасно из-за превышения показателя "пенообразующая способность". Продукция также не соответствовала установленным в Беларуси обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013: показатель "моющая способность" для порошкообразных моющих средств при норме не менее 85% составлял всего 47,3%.
Опасная продукция изъята из продажи, запрещено ее обращение на территории страны.
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