В частном магазине Могилева продавался некачественный стиральный порошок

В Могилеве в частном магазине продавался некачественный стиральный порошок, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Могилевскую областную инспекцию Госстандарта.



Опасный товар могилевского производителя обнаружен во время проверки. Изготовитель синтетического моющего средства умышленно указал в его маркировке, что продукция может использоваться в стиральных машинах любого типа, однако на деле она не предназначена для машин с фронтальной загрузкой, так как это небезопасно из-за превышения показателя "пенообразующая способность". Продукция также не соответствовала установленным в Беларуси обязательным требованиям ГОСТ 32479-2013: показатель "моющая способность" для порошкообразных моющих средств при норме не менее 85% составлял всего 47,3%.

