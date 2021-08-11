В Чаусах задержали мужчину, который пугал местных жителей топором - пришлось применить оружие

В Чаусах со стрельбой задержали мужчину, который пугал местных жителей топором. О неадекватном поведении пьяного незнакомца сообщили в милицию очевидцы. На месте стражи порядка уговаривали дебошира успокоиться, но тот в ответ стал угрожать топором уже правоохранителям. Предупредительные выстрелы в воздух не остановили агрессора, поэтому силовикам пришлось применить к нему оружие. Мужчина госпитализирован, опасности для его жизни нет. Уголовное дело возбуждено за угрозы применения насилия в отношении милиционера.