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В Чаусском районе открыли памятный знак, посвященный событиям на реке Проня в 1943-1944 гг.
В Чаусском районе торжественно открыли памятный знак, посвященный событиям на реке Проня в годы Великой Отечественной войны и всем павшим здесь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
Место для нового памятного знака выбрали неслучайно. В 1943-м фашисты создали здесь серьезную линию обороны. Вглубь она составляла около 20 км. Советским войскам удалось взять Проню, но очень высокой ценой. До сих пор поисковики поднимают здесь останки бойцов Красной армии.
Чаусы - это многострадальная земля. Девять месяцев стоял фронт. 330 тыс. человек погибло, пропало без вести. Это страшная трагедия, и цифры не поддаются нормальному восприятию. Но народ выстоял, выжил, возродили землю, деревни, к сожалению, не все. Сегодня мы живем и развиваемся и должны ценить тот мир, который у нас есть, стабильность и нашу землю.
"Это будет память о погибших наших солдатах. Мало прочитать в книге - надо приехать, увидеть. Это останется в памяти у людей", - уверен председатель Чаусской районной ветеранской организации Анатолий Винкевич.
Впервые о возведении памятника заговорили еще в 2020 году. Тогда местные жители обратились с просьбой увековечить память героев, которые сражались с фашизмом. Всего в районе 103 захоронения, в которых покоятся более 18 тыс. советских солдат.
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