В Чаусском районе открыли памятный знак, посвященный событиям на реке Проня в 1943-1944 гг.

Чаусы - это многострадальная земля. Девять месяцев стоял фронт. 330 тыс. человек погибло, пропало без вести. Это страшная трагедия, и цифры не поддаются нормальному восприятию. Но народ выстоял, выжил, возродили землю, деревни, к сожалению, не все. Сегодня мы живем и развиваемся и должны ценить тот мир, который у нас есть, стабильность и нашу землю.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома