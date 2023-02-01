В Чечерском историко-этнографическом музее стартовал проект, посвященный сожженным деревням района

В деревне Бабичи жена коммуниста была на сносях, вместе с детками ее расстреляли. Было страшно читать эти протоколы. Женщину застрелили, а ребенок в ее утробе продолжал шевелиться. Многие наши научные сотрудники, изучая все это, говорили: "Все, больше не могу" и продолжали работу на следующий день.

Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея

