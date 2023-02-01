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В Чечерском историко-этнографическом музее стартовал проект, посвященный сожженным деревням района

"Сожженные заживо. Ничего, кроме правды" - в Чечерском историко-этнографическом музее стартовал проект, посвященный сожженным деревням района. 80 лет назад немецкие каратели уничтожили здесь 14 населенных пунктов.

Первая лекция была посвящена судьбам трех деревень: Бабичи, Себровичи и Будище. В основе проекта - документы, найденные в архивах Гомельской области и материалы от правоохранителей.

Всем нужно знать историю нашей страны, историю Великой Отечественной войны. Все, что происходило, это очень страшно.
Дмитрий Карманов, учащийся гимназии г. Чечерска
В деревне Бабичи жена коммуниста была на сносях, вместе с детками ее расстреляли. Было страшно читать эти протоколы. Женщину застрелили, а ребенок в ее утробе продолжал шевелиться. Многие наши научные сотрудники, изучая все это, говорили: "Все, больше не могу" и продолжали работу на следующий день.
Татьяна Гончарова, директор Чечерского историко-этнографического музея

За время немецкой оккупации фашисты уничтожили в Чечерском районе около 2 тысяч мирных жителей. После войны все сожженные здесь деревни полностью восстановились.

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