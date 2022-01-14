Компьютерный томограф появился в Чечерской районной больнице

Точность диагностики высочайшая: в Чечерской районной больнице появился компьютерный томограф. Отечественное оборудование рассчитано на 128 срезов, и это максимально повышает качество изображения органов и тканей. Новый КТ сканирует организм за считанные секунды - лучевая нагрузка на пациента минимальная.



Чечерский район - один из наиболее пострадавших регионов Гомельской области от последствий аварии на ЧАЭС. Компьютерный томограф позволит улучшить качество скрининга онкозаболеваний у населения. Также услугами КТ-кабинета могут воспользоваться жители соседних районов - Кормянского и Буда-Кошелевского.