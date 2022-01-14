3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Компьютерный томограф появился в Чечерской районной больнице
Точность диагностики высочайшая: в Чечерской районной больнице появился компьютерный томограф. Отечественное оборудование рассчитано на 128 срезов, и это максимально повышает качество изображения органов и тканей. Новый КТ сканирует организм за считанные секунды - лучевая нагрузка на пациента минимальная.
Чечерский район - один из наиболее пострадавших регионов Гомельской области от последствий аварии на ЧАЭС. Компьютерный томограф позволит улучшить качество скрининга онкозаболеваний у населения. Также услугами КТ-кабинета могут воспользоваться жители соседних районов - Кормянского и Буда-Кошелевского.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все