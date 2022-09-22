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В Чехии зафиксирован первый случай смерти от обезьяньей оспы
Первый случай смерти пациента, заразившегося оспой обезьян, зафиксирован в больнице в Праге. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщалось, оспа обезьян была у пациента сопутствующим заболеванием. Главной причиной такого исхода медики назвали воспаление легких, которое усугубила оспа, а также у умершего был СПИД.
Всего в Чехии, по данным на 20 сентября, оспу обезьян выявили у 66 пациентов. В основном это жители Праги. Первый факт этого заболевания выявили у пациента 24 мая.
Фото: pixabay.com
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