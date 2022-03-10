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В чем логика санкционного противостояния и к чему готово Союзное государство - ситуацию анализировала Мария Петрашко

Так почему западный ковбой выстрелил себе же в ногу? В чем логика санкционного противостояния и к чему, как выяснилось, готово Союзное государство - ситуацию анализировала Мария Петрашко (видео).

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