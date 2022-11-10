В чем опасность обезжиренных продуктов?

Не все знают, что вобезжиренных кисломолочных продуктах нет многих полезных веществ, которые содержатся в обычных. Главная опасность данной продукции заключается в высоком содержании сахара, рассказала врач-диетолог, эксперт по правильному питанию, директор студии похудения Светлана Кашицкая.



По словам доктора, кальций из обезжиренных кисломолочных продуктов не усваивается организмом.



"Кисломолочные продукты дают нам полноценный белок. Это еще и источник кальция, который из обезжиренных продуктов не усваивается. Второй момент: чтобы сделать продукт, лишенный жира, производители всегда добавляют загустители. Одним из таких является крахмал. Это значит, что в продукте много сахара", - отметила врач.



Также Светлана Кашицкая рассказала, что в обезжиренных продуктах нет фтора, фолиевой кислоты и цинка, поэтому лучше не включать их в рацион.



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