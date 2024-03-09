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В чем опасность выжигания сухого травостоя, рассказали экологи
В Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды рассказали о рисках и угрозах наступающего сезона палов в экосистемах, сообщает БЕЛТА.
По данным специалистов, складывающиеся погодные условия с резким сходом снежного покрова и малозначительными осадками, а также быстрым высыханием прошлогодней травы и растительных остатков в отдельных районах области создают пожароопасную обстановку в экосистемах.
Статистика свидетельствует о сохранении тенденции: из года в год абсолютное большинство пожаров по причинам пала сухой травы случается по вине людей. Неблагоприятные метеоусловия дают лишь 5-10% из всех пожаров в экосистемах.Чаще всего к ЧС приводит "санитарное" выжигание травы, которое граждане проводят якобы для очистки огородов от нежелательной растительности и сухих остатков. Нередко причиной травяных пожаров становятся и хулиганские действия или простая неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок.
"От сжигания сухой травы обедняется почва, минеральные вещества, содержащиеся в золе, довольно легко уходят с поверхностными и грунтовыми водами и только незначительная их часть усваивается растениями. Кроме этого, в огне сгорают остатки удобрений и ядохимикатов, образуя летучие токсичные органические и неорганические соединения. А при выжигании травы вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжелыми металлами", - пояснили в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
При выжигании сухостоя серьезно обедняется видовой состав растительности и животного мира на лугах. В огне погибают не только растения, но и насекомые, лягушки, ящерицы, гнезда птиц. "Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кладок и мест гнездовий таких птиц, как кряква, чирок-трескунок, чибис, травник, бекас, камышовая и обыкновенная овсянки, полевой, лесной и хохлатый жаворонки, луговой конек. Гнездовой период этих птиц начинается в начале апреля", - уточнили специалисты.
За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов статьей 16.40 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 10 до 30 БВ. А допустившие такое незаконное выжигание лица обязаны возместить причиненный окружающей среде вред, сумма которого, в зависимости от вида земель, может доходить до 200 БВ за 1 га.
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