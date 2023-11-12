В чем основная роль политических партий в Беларуси и с какими вызовами им предстоит столкнуться в будущем

Конкуренция партий должна строиться на том, чтобы бороться за интерес к ним, с одной стороны, новых потенциальных членов, а с другой стороны, за интерес к ним со стороны власти как к возможному реципиенту новых идей. Важно, чтобы партии могли понять, какой запрос, возможно, даже невысказанный, есть в обществе, и довести его до конца, предложить его власти в качестве проекта. Также задача партии в том, чтобы проводить экспертизу действий, осуществляемых властью, и высказывать по этому поводу свое конструктивно-критическое мнение.

Олег Макаров, директор БИСИ