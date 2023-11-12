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В чем основная роль политических партий в Беларуси и с какими вызовами им предстоит столкнуться в будущем
Накануне масштабной электоральной кампании борьба может быть только вокруг стратегий достижения результатов. В чем заключается основная роль политических партий в Беларуси, с какими вызовами предстоит столкнуться партиям и будущему созыву парламента, рассказал директор БИСИ Олег Макаров.
Важно, чтобы партии в совокупности создавали политическую палитру и закрывали все основные направления. "Тогда у человека будет выбор, он сможет решить, к какой идеологии больше тяготеет, и к ней примкнуть", - считает Олег Макаров.
Конкуренция партий должна строиться на том, чтобы бороться за интерес к ним, с одной стороны, новых потенциальных членов, а с другой стороны, за интерес к ним со стороны власти как к возможному реципиенту новых идей. Важно, чтобы партии могли понять, какой запрос, возможно, даже невысказанный, есть в обществе, и довести его до конца, предложить его власти в качестве проекта. Также задача партии в том, чтобы проводить экспертизу действий, осуществляемых властью, и высказывать по этому поводу свое конструктивно-критическое мнение.
Глава государства особо акцентировал внимание лидеров политических партий на том, что парламент, скорее всего, будет сталкиваться с более серьезными вызовами, и полномочия обязывают щепетильнее относиться к исполнению своих должностных обязанностей.
"Мы прошли значительный период трансформаций, в том числе законодательных. У нас рельефно и четко просматривается распределение наших ветвей власти. Конечно, депутатам нового созыва придется работать именно в этих условиях, где их полномочия более четко определены. Они уже не будут хвататься за все действия, которые в том числе им и не свойственны. Конечно, им надо будет продолжить те традиции, которые сейчас уже заложены", - сказал Олег Макаров.
Депутаты всегда были проводниками воли своего народа, своих избирателей. Но на сегодняшний день это не одни они. "Очень активно развернута система обратной связи, работы с населением. Те же выезды в регионы, встречи с чиновниками. И по сути это конкуренция. Сегодня депутат не единственный представитель на своем участке. Поэтому придется сталкиваться с нерешенными ситуациями или теми, что тяжело решаются, а значит, потребуется большая компетентность", - поделился своим мнением директор БИСИ.
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