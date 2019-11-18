В чем особенность нижней палаты седьмого созыва

17 ноября белорусы определились с составом главного законодательного органа страны седьмого созыва. Центризбирком объявил предварительные итоги голосования. Явка - 77,22 %. Выборы состоялись во всех 110 избирательных округах. Ровно столько же депутатов и вошло в Палату представителей



19 % народных избранников в Овальном зале представляют те или иные политические партии. Это 21 человек. У остальных партийных билетов нет.



Средний возраст депутата - чуть больше 50 лет, что говорит о том, что в абсолютном большинстве это люди с уже хорошим жизненным опытом.



Среди парламентариев 44 женщины. Это 40 % от общего числа нижней палаты. По сравнению с 2016 годом явный рост. Тогда было избрано 38 представительниц прекрасной половины.



В новом составе 30 депутатов из шестого созыва. Это именно та часть Палаты представителей, которая будет реализовывать принцип преемственности.



Кроме того, в седьмом созыве немало медийных лиц: и хорошо узнаваемый дипломат Андрей Савиных, и "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич, а также Геннадий Давыдько, Олег Гайдукевич, Тенгиз Думбадзе, Лилия Ананич и Игорь Марзалюк.



