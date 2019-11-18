3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В чем особенность нижней палаты седьмого созыва
17 ноября белорусы определились с составом главного законодательного органа страны седьмого созыва. Центризбирком объявил предварительные итоги голосования. Явка - 77,22 %. Выборы состоялись во всех 110 избирательных округах. Ровно столько же депутатов и вошло в Палату представителей
19 % народных избранников в Овальном зале представляют те или иные политические партии. Это 21 человек. У остальных партийных билетов нет.
Средний возраст депутата - чуть больше 50 лет, что говорит о том, что в абсолютном большинстве это люди с уже хорошим жизненным опытом.
Среди парламентариев 44 женщины. Это 40 % от общего числа нижней палаты. По сравнению с 2016 годом явный рост. Тогда было избрано 38 представительниц прекрасной половины.
В новом составе 30 депутатов из шестого созыва. Это именно та часть Палаты представителей, которая будет реализовывать принцип преемственности.
Кроме того, в седьмом созыве немало медийных лиц: и хорошо узнаваемый дипломат Андрей Савиных, и "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич, а также Геннадий Давыдько, Олег Гайдукевич, Тенгиз Думбадзе, Лилия Ананич и Игорь Марзалюк.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей