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В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ - сегодня в "Понятной политике"
Кто и зачем призывает белорусов показать свой голос интернету? В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ?
Чем может обернуться передача личных данных неизвестному серверу и куда эти данные утекают? Кто и почему пытается реализовать в Беларуси манипулятивные технологии, которые оттачивались в Африке? Голос и черный ящик - тема нового выпуска проекта "Понятная политика". Смотрите сегодня после "Панорамы".
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