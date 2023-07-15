В чем преимущества белорусской форели и осетра?

С введением санкций рыба частично "уплыла" с белорусских прилавков. А ценные породы не всегда по карману, особенно когда привезены из-за рубежа. Но рано метать икру. Форель и осетр давно обосновались в Беларуси. Чем хороша наша рыба, как ее выращивают и много ли ее? Расскажет Виктория Шаркова.

Практически вся белорусская форель в наших супермаркетах из хозяйства, расположенного под Могилевом. В год здесь производят более 400 тонн. Живет рыба в крытых артезианских бассейнах, температура 10-14 градусов, а главное отличие нашей рыбы от импортной - в способе выращивания.

Производство многоэтапное - от маленькой икринки до 2-килограммовой рыбы. После процесса инкубации мальков отправляют плавать в специальные лотки. И это не единственный их "переезд". Когда форель достигает определенной массы, ее перемещают из одного бассейна в другой. Процесс выращивания небыстрый - малек толстеет до 100 граммов за 10 месяцев, а килограмм на весах покажет за полтора года.

Мы ее растим под вес, то есть необходим 1 килограмм - растим до килограмма. Если нужно 800 граммов - растим до 800 граммов. Здесь бетонные бассейны, автоматика кормит рыбу 14 раз в сутки. Можно больше, можно меньше. Василий Ткачев, главный рыбовод форелевого хозяйства "Лохва"

В отличие от импортных аналогов у продукции могилевских рыбоводов более низкая цена и охлажденный вид вместо заморозки. Оттого и рыба вкусная. Ее не подкрашивают ни естественными, ни искусственными красителями. Наша форель в разы меньше по размеру, чем норвежская. Следовательно более диетическая из-за меньшей жирности.

Всю переработанную рыбу мы поставляем на белорусский рынок. Работаем абсолютно со всеми сетями. Делаем соленую рыбу, копченую, стейки, упаковку, охлажденную рыбу и потрошеную, рыбу живую. А в Российскую Федерацию мы отправляем в основном посадочный материал - малька. Юрий Куксенков, директор форелевого хозяйства "Лохва"

Еще один эксклюзив по-белорусски - осетр. Отечественные производители разводят деликатес, не свойственный для наших широт. Поверхность воды гладкая, где-то на глубине лишь видны смутные тени внушительных размеров. Стоит бросить в бассейн горсть корма, как вода будто вскипает. Осетровые рыбы - хищники, поэтому и еда должна быть с высоким содержанием белка. Раньше хозяйство закупало комбикорм за рубежом, однако теперь есть и отечественный аналог от БНБК. Как отмечают специалисты, быстро заработать на разведении осетра не получится - процесс очень хлопотный.

Средний возраст для половозрелости - 10-12 лет. У нас возраст уже около 17-20 лет. Рыба дает потомство только через два, а то и на третий год. То есть если в этом году она отнерестилась, то даст только через два года, а то и через три. В целом за год мы получаем около 20 тонн товарного осетра. Евгений Куликовский, начальник инкубационного цеха рыбхоза "Волма"

Пока что белорусские деликатесы можно увидеть лишь на отечественных прилавках. Кроме задачи по насыщению внутреннего рынка есть план по расширению рынка сбыта. Всего же в Беларуси 16 рыбоводных хозяйств. За прошлый год произвели порядка 15 тысяч тонн рыбы, из них 500 тонн - это ценные породы. И эти цифры уже в скором времени станут еще больше.

На внутреннем рынке мы потребляем недостаточное количество рыбы. На душу населения у нас получается где то 12,4 кг. В ближайшее время планируется строительство новых двух индустриальных комплексов. Каждый мощностью по тысяче, чтобы население употребляло больше такой хорошей рыбы. Валентина Одинцова, начальник управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси