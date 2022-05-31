В чем преимущество электродомов и где их больше всего строят в Беларуси?

Необходимо сразу предупредить потребителей о том, что данными ТУ выдвинуто такое требование, как установка отдельного специального прибора учета потребления расхода электроэнергии на приготовление пищи, водоснабжение. То есть, это ваш индивидуальный прибор отдельный. Все это по льготным тарифам. Есть тарифы по времени суток, в часы максимальных и минимальных нагрузок. Есть такие недифференцированные по суткам для тех, у кого нет электроплиты.

Тренд на удешевление тарифов на электричество для потребления в домах и квартирах развивается с вводом в эксплуатацию БелАЭС. Так, больше всего электродомов строят в городе-спутнике Смолевичи, самой столице, а на очереди такие многоэтажки и в поселке Ждановичи Минского района.