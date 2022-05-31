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В чем преимущество электродомов и где их больше всего строят в Беларуси?
Рациональное использование энергоресурсов с выгодой для семейного бюджета. Жители Минской области все чаще возводят и обустраивают свое жилье по принципу стопроцентных электродомов. Новые льготные тарифы на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения предоставляет специальный указ Президента. По документу, стоимость потребления в 3-6 раз дешевле актуальных тарифов. Очевидные выгоды у тех, кто строит дома на селе.
Важно при этом также выяснить, готовы ли локальные сети к увеличению нагрузки. Если нет, то понадобится модернизация. Всю информацию о том, как перейти на электродом, можно узнать на сайте Белэнерго.
Андрей Заяц, начальник отдела филиала "Минские электрические сети" РУП "Минскэнерго":
Необходимо сразу предупредить потребителей о том, что данными ТУ выдвинуто такое требование, как установка отдельного специального прибора учета потребления расхода электроэнергии на приготовление пищи, водоснабжение. То есть, это ваш индивидуальный прибор отдельный. Все это по льготным тарифам. Есть тарифы по времени суток, в часы максимальных и минимальных нагрузок. Есть такие недифференцированные по суткам для тех, у кого нет электроплиты.
Тренд на удешевление тарифов на электричество для потребления в домах и квартирах развивается с вводом в эксплуатацию БелАЭС. Так, больше всего электродомов строят в городе-спутнике Смолевичи, самой столице, а на очереди такие многоэтажки и в поселке Ждановичи Минского района.
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