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В чем причины откровенной милитаризации у белорусских рубежей - разбирались эксперты и гости "Клуба редакторов"

Пограничные претензии Запада и игра мускулами у белорусских рубежей. В чем причины откровенной милитаризации накануне разбирались эксперты и гости "Клуба редакторов". Военная машина Польши завелась в тандеме с пропагандой и пускает пыль в глаза своим же гражданам. Как остудить тех, кто забыл историю тридцатилетней давности? А вот Беларусь помнит джентльменский договор и настоятельно требует его соблюдать.

Как санкционная машина обломалась о белорусский прагматизм и хозяйственный подход и что из интервью Президента российскому информагентству взорвало медийное пространство? Смотрите полный выпуск "Клуба редакторов" на YouTube-канале Агентства теленовостей.

Смотрите выпуск здесь.

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