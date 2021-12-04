В чем причины откровенной милитаризации у белорусских рубежей - разбирались эксперты и гости "Клуба редакторов"

Пограничные претензии Запада и игра мускулами у белорусских рубежей. В чем причины откровенной милитаризации накануне разбирались эксперты и гости "Клуба редакторов". Военная машина Польши завелась в тандеме с пропагандой и пускает пыль в глаза своим же гражданам. Как остудить тех, кто забыл историю тридцатилетней давности? А вот Беларусь помнит джентльменский договор и настоятельно требует его соблюдать.