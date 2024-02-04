В чем призвание депутатов местных Советов - мнения белорусов

Выборы - процесс важный. С чем обращаются простые граждане к депутатам? Отдавая свой голос, белорусы рассчитывают на компетентность и неравнодушие.

И как показывает практика, народным избранникам доверяют, их знают в лицо и обращаются с самыми разными просьбами и предложениями. Даже если вопрос глобального характера или узкой специализации, задача депутата - найти решение, помочь человеку, привлечь профильных специалистов.

"Это мой родной поселок. Я один из первых жителей этого поселка. Я здесь живу. Это моя малая родина, мой любимый уголок", - рассказывает жительница агрогородка Октябрьский Светлана Тушина.

Депутат Октябрьского сельского совета депутатов Светлана Тушина любит свой родной агрогородок и очень гордится земляками, которые делают его уютным. О таких говорят: человек с активной жизненной позицией. Все идеи только на созидание. Вопросов второстепенных, уверена депутат, не бывает - все важны. К Светлане Тушиной обращаются и по поводу уборки снега, и с инициативами по благоустройству. И конечно, за житейским советом, ведь депутату доверяют.

Обращаются как к педагогу, работнику образования, как к женщине, матери взрослых сыновей, бабушке и уже даже прабабушке за советом, за помощью. Люди обращаются по очень многим вопросам. Самое главное - чтобы люди тебя видели и знали. К каждому можно найти подход, найти расположение. А если масштабно о деятельности депутата, то это звучит так: "Вперед сама и за тобой все!". Светлана Тушина, депутат Октябрьского сельского совета депутатов

Светлана Тушина рассказывает о достопримечательностях агрогородка. В нем есть школа, детский сад, дом культуры, музей. Все сделано для людей. И все это нужно поддерживать в достойном виде. Это тоже одна из задач. Депутата здесь знают в лицо: подходят, интересуются.

Депутат - это человек, который максимально приближен к народу, который может слушать. Я считаю, это очень важное лицо, очень ответственное лицо. Екатерина Капустина, главный хранитель фондов Витебского районного историко-краеведческого музея

Депутат - это представитель народа. Народ его выбирает. По какому-либо поводу, по бытовым вопросам к кому мы в первую очередь можем обратиться? Безусловно, к депутату! Сергей Зыбин, директор Витебского районного историко-краеведческого музея

Именно взаимоотношение с людьми самое важное для депутатов. Нужно уметь слушать и слышать.









news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/19d/7c1v5rw3phkromu3c606x94zfko3r2s3.jpg

Со мной рядом живут люди, они обо мне знают, они за меня голосовали. Всегда обращаются люди. Если человек тебе доверился, он тебе верит, то это тоже успех твоей деятельности. Светлана Тушина, депутат Октябрьского сельского совета депутатов

Спектр вопросов, с которыми обращаются к депутатам, очень широкий. Народные избранники прекрасно знают, что волнует людей на местах. И здесь, как говорится, нет нерешаемых задач, если есть желание помочь.

"Звоню председателю сельсовета, прошу, чтобы прочистили дорогу, - рассказывает мужчина, - выручают".

За свою депутатскую деятельность Светлане Кийко, ныне председателю Ловжанского сельского совета депутатов, удалось решить самые разные вопросы, поэтому у местных жителей ее номер телефона всегда под рукой. Забота о людях почтенного возраста - одна из важнейших задач. Быстро реагировать помогают жители деревень и старейшины. С такой командой и результата долго ждать не приходится.

"Очень важна связь народа, депутата и местных Советов, - считает местная жительница. - Сельские советы - это такая связь, это люди местные, все друг друга знают, обращаются".

"Когда возникают вопросы экстренного характера, эти вопросы решают депутаты", - говорит другая.

"Люди из народа. Они все делают для народа. Если обращаешься, наши просьбы стараются выполнить", - делится мнением еще одна местная жительница.

В Шумилинский район Светлана Кийко приехала после учебы по распределению. Это было почти 40 лет назад. Работала в местном хозяйстве инженером по охране труда. Человек заслуженный и уважаемый. Ее фотография была на районной Доске почета. Сейчас кабинет украшают множество грамот и благодарностей за труд и профессионализм. А от односельчан добрые слова за человечность и умение помогать.

Если сказал или пообещал - значит сделал. Это главные критерии депутата. Депутат должен помогать людям. Услышать людей, понять людей и помочь людям. А вопросы бывают разные: и подсыпка дороги, и сбор молока, и уличное освещение. Светлана Кийко, председатель Ловжанского сельского совета депутатов