В чем призвание депутатов местных Советов - мнения белорусов
Выборы - процесс важный. С чем обращаются простые граждане к депутатам? Отдавая свой голос, белорусы рассчитывают на компетентность и неравнодушие.
И как показывает практика, народным избранникам доверяют, их знают в лицо и обращаются с самыми разными просьбами и предложениями. Даже если вопрос глобального характера или узкой специализации, задача депутата - найти решение, помочь человеку, привлечь профильных специалистов.
"Это мой родной поселок. Я один из первых жителей этого поселка. Я здесь живу. Это моя малая родина, мой любимый уголок", - рассказывает жительница агрогородка Октябрьский Светлана Тушина.
Депутат Октябрьского сельского совета депутатов Светлана Тушина любит свой родной агрогородок и очень гордится земляками, которые делают его уютным. О таких говорят: человек с активной жизненной позицией. Все идеи только на созидание. Вопросов второстепенных, уверена депутат, не бывает - все важны. К Светлане Тушиной обращаются и по поводу уборки снега, и с инициативами по благоустройству. И конечно, за житейским советом, ведь депутату доверяют.
Обращаются как к педагогу, работнику образования, как к женщине, матери взрослых сыновей, бабушке и уже даже прабабушке за советом, за помощью. Люди обращаются по очень многим вопросам. Самое главное - чтобы люди тебя видели и знали. К каждому можно найти подход, найти расположение. А если масштабно о деятельности депутата, то это звучит так: "Вперед сама и за тобой все!".
Светлана Тушина рассказывает о достопримечательностях агрогородка. В нем есть школа, детский сад, дом культуры, музей. Все сделано для людей. И все это нужно поддерживать в достойном виде. Это тоже одна из задач. Депутата здесь знают в лицо: подходят, интересуются.
Депутат - это человек, который максимально приближен к народу, который может слушать. Я считаю, это очень важное лицо, очень ответственное лицо.
Депутат - это представитель народа. Народ его выбирает. По какому-либо поводу, по бытовым вопросам к кому мы в первую очередь можем обратиться? Безусловно, к депутату!
Именно взаимоотношение с людьми самое важное для депутатов. Нужно уметь слушать и слышать.
Со мной рядом живут люди, они обо мне знают, они за меня голосовали. Всегда обращаются люди. Если человек тебе доверился, он тебе верит, то это тоже успех твоей деятельности.
Спектр вопросов, с которыми обращаются к депутатам, очень широкий. Народные избранники прекрасно знают, что волнует людей на местах. И здесь, как говорится, нет нерешаемых задач, если есть желание помочь.
"Звоню председателю сельсовета, прошу, чтобы прочистили дорогу, - рассказывает мужчина, - выручают".
За свою депутатскую деятельность Светлане Кийко, ныне председателю Ловжанского сельского совета депутатов, удалось решить самые разные вопросы, поэтому у местных жителей ее номер телефона всегда под рукой. Забота о людях почтенного возраста - одна из важнейших задач. Быстро реагировать помогают жители деревень и старейшины. С такой командой и результата долго ждать не приходится.
"Очень важна связь народа, депутата и местных Советов, - считает местная жительница. - Сельские советы - это такая связь, это люди местные, все друг друга знают, обращаются".
"Когда возникают вопросы экстренного характера, эти вопросы решают депутаты", - говорит другая.
"Люди из народа. Они все делают для народа. Если обращаешься, наши просьбы стараются выполнить", - делится мнением еще одна местная жительница.
В Шумилинский район Светлана Кийко приехала после учебы по распределению. Это было почти 40 лет назад. Работала в местном хозяйстве инженером по охране труда. Человек заслуженный и уважаемый. Ее фотография была на районной Доске почета. Сейчас кабинет украшают множество грамот и благодарностей за труд и профессионализм. А от односельчан добрые слова за человечность и умение помогать.
Если сказал или пообещал - значит сделал. Это главные критерии депутата. Депутат должен помогать людям. Услышать людей, понять людей и помочь людям. А вопросы бывают разные: и подсыпка дороги, и сбор молока, и уличное освещение.
Неравнодушие - одно из главных качеств депутата. И к решению чьих-то вопросов надо подходить так же ответственно, как своих. Наверное, это и есть призвание избранных людей.