В чем секрет успеха ОСАМ? "Работа нашего подразделения всегда вызывала восторг у сопредельной стороны" - Тертель

В период 2010-2020 годов мы активно взаимодействуем со всеми пограничными службами сопредельных государств. При проведении мероприятий (мы, естественно, проводили совместные мероприятия) работа нашего подразделения всегда вызывала восторг у сопредельной стороны. Были попытки разузнать структуру, численность, полномочия, задачи, которые выполняются, из каких структурных подразделений состоит ОСАМ. Понятно, что это строго секретная информация. Я знаю, что были попытки у Литвы, Латвии и Украины создать аналогичные подразделения, но не получилось, может быть и к лучшему.

Юрий Тертель, начальник Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси (командир ОСАМ 2009-2018 гг.)