3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В чем секрет успеха ОСАМ? "Работа нашего подразделения всегда вызывала восторг у сопредельной стороны" - Тертель
В марта 1993 года появилась единственная в своем роде на постсоветском пространстве Отдельная служба активных мероприятий. Сбить поток незаконной миграции и развалить преступную трансграничную схему изнутри - таковы были основные задачи нового спецподразделения. Только за первый год существования службы сотрудники ОСАМ выявили 15 каналов нелегальной деятельности на границе. 11 организаторов преступных каналов оказались за решеткой. И в чем же секрет успеха?
Исход любой операции решают кадры, поэтому предварительные испытания и проверки для кандидатов в ОСАМ могут длиться не один год. В Отдельную службу активных мероприятий отбирают только лучших офицеров органов пограничной службы и силовых ведомств. Базовая подготовка бойца мало чем отличается от других подразделений спецназа. Тем не менее, сотрудник ОСАМ это многофункциональная единица.
Уже на базовую подготовку накладываются, в первую очередь, нюансы по месту задействования, по тем задачам, которые лежат на подразделении. В соответствии вот от этой базовой подготовки мы стараемся дальше наращивать вот эти вот необходимые умения и навыки, которые пригодятся сотруднику при выполнении каких-то боевых мероприятий.
Спектр деятельности службы самый широкий: оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованными формами незаконной миграции, терроризма, контрабанды, собственная безопасность, оперативно-поисковая деятельность, разведка, информационно-аналитическое обеспечение. ОСАМ - пограничный спецназ, сочетание оперативного, силового и технического компонентов. Таких в Беларуси и на постсоветском пространстве буквально нет.
В период 2010-2020 годов мы активно взаимодействуем со всеми пограничными службами сопредельных государств. При проведении мероприятий (мы, естественно, проводили совместные мероприятия) работа нашего подразделения всегда вызывала восторг у сопредельной стороны. Были попытки разузнать структуру, численность, полномочия, задачи, которые выполняются, из каких структурных подразделений состоит ОСАМ. Понятно, что это строго секретная информация. Я знаю, что были попытки у Литвы, Латвии и Украины создать аналогичные подразделения, но не получилось, может быть и к лучшему.
Сотрудники ОСАМ готовы к проведению отдельных контртеррористических и специальных операций самостоятельно на приграничной территории, в пунктах пропуска и в пунктах постоянной дислокации органов пограничной службы. Вне приграничной территории, во взаимодействии со спецподразделениями КГБ, МВД, СБП участвует в контртеррористических мероприятиях, обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.
Чтобы узнать подробнее об элитном подразделении, смотрите проект Агентства теленовостей "ОСАМ. Границы безопасности".
Президент
Все
Лукашенко: Проблемы, которые тревожат людей, для меня очень важны, чтобы потом исправлять недостатки
Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за выполнение дополнительных обязанностей
Президент Беларуси одобрил проект временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Пакистаном о международном автомобильном сообщении
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все