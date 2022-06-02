В чем секрет успеха СУП "Заболотье-2010"

В Беларуси полностью обеспечена продовольственная безопасность. Производим больше, чем потребляем, а значит, зарабатываем и на внешних поставках. К слову, экспорт белорусского продовольствия растет по всем направлениям. Наши продукты питания сегодня представлены на полках 116-ти государств. В качестве продукции с маркой "Сделано в Беларуси" можно быть уверенным на сто процентов. Все этапы производства под строгим контролем. В этом убедился и корреспондент АТН Антон Малюта. Его репортаж из Рогачевского района.

Рогачевская или глубокская - вечный вопрос, которым задаются любители сгущенки. У каждого производителя свои секреты борьбы за вкусы потребителей. Важно вкладываться в продвижение, современное оборудование и, конечно, качество молока.

Производство молока в СУП "Заболотье-2010"

Сырьевая зона Рогачевского молочно-консервного комбината объединяет несколько районов Гомельской области. Но, конечно, самое результативное сотрудничество - с подшефным хозяйством "Заболотье-2010". Благодаря поддержке предприятия здесь налажена хорошая дисциплина, все процессы под контролем уже с первых минут жизни телят.





Виктор Парахневич, ветеринарный врач МТК "Заполье-600": Кормление молодняка в период от 10- до 20-дневного возраста - это очень важный момент, который здесь соблюдается. В первую очередь это влияет на сохранность, чтобы хорошим, качественным молоком от вакцинированных мам выпоить в этот период.

Это новая молочно-товарная ферма, ее ввели в 2018 году. Здесь 600 голов, все молоко экстра-класса.

Сотрудничество с предприятиями Гомельской области

Помимо этого комплекса, в Заболотье еще пять молочно-товарных ферм. Всего в сутки здесь получают 45 тонн молока. Оно используется для приготовления сгущенки и другой любимой продукции от рогачевского завода. Еще одно направление деятельности хозяйства - производство говядины.





Максим Бехтин, исполнительный директор СУП "Заболотье-2010": Мы сегодня зарабатываем за месяц порядка 300 тысяч рублей чисто на мясе. Мы доращиваем быков до кондиционного веса, потом сдаем их на Жлобинский мясокомбинат, мы с ним тесно сотрудничаем. У нас чисто партнерские отношения.

Ну и конечно, качество готовой продукции зависит от того, какие корма получает скот. Здесь ничего не закупают - в Заболотье все необходимое производят сами. Посевную завершили до 25 мая, но техника остается в полях. Сейчас полным ходом идет заготовка кормов.

Сейчас главная задача - укос многолетних трав, а ближе к концу лета будут убирать кукурузу на силос. К слову, молока в хозяйстве планируют получать все больше, а значит, нужно и больше кормов.

Виталий Шенец, главный агроном СУП "Заболотье-2010": Также бобовый компонент у нас имеется. Сеем бобовые смеси, тоже пойдет в сенаж. К следующему году планируем бобов посеять более 300 гектаров, также горох, пелюшку с овсом. Работаем только на свой скот.





Кадровый вопрос - один из главных для АПК

Все это большой труд и агрономов, и механизаторов. Коллектив хозяйства в свои 24 года возглавляет Максим Бехтин. Отучился в столице, но вернулся приносить пользу малой родине. В работе прислушивается к труженикам со стажем, но, конечно, не боится давать дорогу молодым.

Максим Бехтин, исполнительный директор СУП "Заболотье-2010": Выходим на ярмарки, приезжаем в учебные заведения. Первое условие - дать жилье, достойную заработную плату, но не забываем, как говорит Президент Беларуси, спросить за результат.