В чем сила белорусской национальной безопасности и по каким маркерам можно определить наступление третьей мировой войны - смотрите в "Клубе редакторов"

Итоги, оценки, смыслы и выводы: как VII Всебелорусское народное собрание разделило политическую жизнь страны на до и после.

На площадке "Клуба редакторов" эксперты и гости разбирались, на какие акценты нам всем стоит обратить особое внимание. В чем сила нашей национальной безопасности и по каким маркерам можно определить наступление третьей мировой войны?