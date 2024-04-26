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В чем сила белорусской национальной безопасности и по каким маркерам можно определить наступление третьей мировой войны - смотрите в "Клубе редакторов"
Итоги, оценки, смыслы и выводы: как VII Всебелорусское народное собрание разделило политическую жизнь страны на до и после.
На площадке "Клуба редакторов" эксперты и гости разбирались, на какие акценты нам всем стоит обратить особое внимание. В чем сила нашей национальной безопасности и по каким маркерам можно определить наступление третьей мировой войны?
Речь также шла о годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как раньше использовали трагедию оппоненты белорусской власти и почему сегодня у нас появились вопросы к Игналинской "консерве"? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 26 апреля сразу после телеверсии Всебелорусского народного собрания на "Беларусь 1".
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