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В чем сила белорусской национальной безопасности и по каким маркерам можно определить наступление третьей мировой войны - смотрите в "Клубе редакторов"

Итоги, оценки, смыслы и выводы: как VII Всебелорусское народное собрание разделило политическую жизнь страны на до и после.

На площадке "Клуба редакторов" эксперты и гости разбирались, на какие акценты нам всем стоит обратить особое внимание. В чем сила нашей национальной безопасности и по каким маркерам можно определить наступление третьей мировой войны?

Речь также шла о годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как раньше использовали трагедию оппоненты белорусской власти и почему сегодня у нас появились вопросы к Игналинской "консерве"? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 26 апреля сразу после телеверсии Всебелорусского народного собрания на "Беларусь 1".

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