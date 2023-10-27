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В чем "Сила веры" горецких верующих - смотрите 27 октября на телеканале "Беларусь 3"
Появление православия в TikTok и в чем смысл крещения и исповеди? Студенты Горецкой сельхозакадемии теперь получают дополнительные лекции от настоятеля местной Вознесенской церкви. Так, с сентября в одном из корпусов вуза работает центр духовно-нравственного развития "Восхождение". Кроме диалогов, мастер-классы по лозоплетению от лауреата премии "За духовное возрождение" и экскурсии в Жировичи и Лавришево.
Ежегодно к вере приобщается полсотни учащихся. Православный клуб "Ступени" в Горках действует 19 лет. Съемочная группа Агентства теленовостей отправилась в райцентр и выяснила, в чем сила веры горецких верующих.
Как удалось привести студентов в церковь? Какая проблема сейчас у Свято-Вознесенского храма с намоленной историей в 173 года? Смотрите сегодня новый репортаж проекта "Сила веры" на телеканале "Беларусь 3" в 16:05.
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