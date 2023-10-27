В чем "Сила веры" горецких верующих - смотрите 27 октября на телеканале "Беларусь 3"

Появление православия в TikTok и в чем смысл крещения и исповеди? Студенты Горецкой сельхозакадемии теперь получают дополнительные лекции от настоятеля местной Вознесенской церкви. Так, с сентября в одном из корпусов вуза работает центр духовно-нравственного развития "Восхождение". Кроме диалогов, мастер-классы по лозоплетению от лауреата премии "За духовное возрождение" и экскурсии в Жировичи и Лавришево.