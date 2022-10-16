В чем суть работы по усилению охраны и обороны государственной границы Беларуси - в проекте "Диспозиция"

Российские военнослужащие в рамках развертывания региональной группировки Союзного государства уже прибывают. Тут тоже было множество фейков, мол, второй фронт, Минск вступает в войну, дальше стали бить по больному. И политики, и представители профильных ведомств, кажется, уже устали подчеркивать: речь только про оборону. Но кто-то слышит, кто-то не хочет слышать. А кто-то сознательно вбрасывает выдуманные истории в информационное поле.