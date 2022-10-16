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В чем суть работы по усилению охраны и обороны государственной границы Беларуси - в проекте "Диспозиция"

Российские военнослужащие в рамках развертывания региональной группировки Союзного государства уже прибывают. Тут тоже было множество фейков, мол, второй фронт, Минск вступает в войну, дальше стали бить по больному. И политики, и представители профильных ведомств, кажется, уже устали подчеркивать: речь только про оборону. Но кто-то слышит, кто-то не хочет слышать. А кто-то сознательно вбрасывает выдуманные истории в информационное поле.

Обсуждать домыслы и слухи различного калибра - для интернета святое дело. Тут таких версий набросают, что удивишься фантазии. Эмоции на отдельных ресурсах зашкаливают и сейчас. Между тем проводится заранее анонсированная работа по усилению охраны и обороны государственной границы нашей республики. В чем суть происходящего - об этом в авторском проекте "Диспозиция" (подробности в видео).


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