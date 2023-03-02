В чем уникальность новейшей белорусской разработки "Кайман"

Главный конструктор ОАО "140-й ремонтный завод" Александр Ланкевич проектировал боевую машину "Кайман" с учетом всех пожеланий военных, рассказывается проектеАгентствателеновостейо новинках белорусского вооружения и еесоздателях"Дело Жизни: Военпром".

Акцент был сделан на маневренность и защищенность. Бонусом стали винты для хода по воде и регулировка воздуха в шинах для езды по болотистой местности. Машина оснащена водоходным двигателем и плавает со скоростью 7 км/ч. Без подготовки авто входит в воду.

Имея отличные технические характеристики, "Кайман", как новейшая разработка, имеет ряд преимуществ перед аналогами, в том числе и зарубежными. Это в первую очередь конкурентная цена. Сильной стороной машины также является ее защищенность при относительно невысокой стоимости - машина имеет более высокий класс защиты, чем БТР-80.





Защиту экипажа выполняет броневой корпус, противоосколочная защита, установленная внутри боевого отделения на бортах корпуса, а также двойное бронирование днища. Это дополнительная защита экипажа при подрыве на мине. Снизить воздействие взрывной волны при подрыве помогает и особая форма днища - частично V-образная. Под десантом дно машины имеет угол наклона в 30 градусов.

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Основная фишка это то, что она на 90 % отечественного производства, говорит главный конструктор. Это позволяет осуществлять производство данного изделия и поддержку его эксплуатации за счет собственных сил и средств.

О том, что необходимо создать такой белорусский автомобиль, было решено еще в 2014 году во время посещения главой государства 140-го ремонтного завода. Важным моментом было то, что авто должно состоять именно из белорусских комплектующих. Поручение было выполнено, и уже спустя три года машины стали поступать на вооружения в войска.

В 2019 году "Кайманы" поступили на вооружение витебским десантникам. Они пришлись по душе гранатометчикам. Именно эти подразделения сегодня ездят на них. На крыше есть люк, который идеально подходит для стрельбы из гранатомета. Вместимость салона 6 человек. Не исключено, что именно этот автомобиль в будущем станет одним из самых распространенных в белорусских войсках.

Многие ошибочно называют "Кайман" обновленным БРДМ, однако на самом деле это справедливо лишь для первых испытательных образцов - там кузов от них использовался как "мул" для отработки новых инженерных решений и испытания агрегатов. У нынешних "Кайманов" кузов уже свой, сваренный из цельных листов, имеющий V-образный профиль днища и дополнительное бронирование. Так, в лобовой проекции броня "Каймана" соответствует классу БР-5, что является очень хорошим показателем для колесной техники.