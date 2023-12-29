В чем встречать год Дракона - советы стилиста

Любая девушка и женщина хочет выглядеть особенно красивой в новогоднюю ночь, поэтому представительницы прекрасной половины человечества всегда очень ответственно подходят к выбору новогоднего наряда.



Главное здесь - не переборщить, чтобы образ не только бросался в глаза, но и выглядеть стильно. Стилист Екатерина Пилецкаярассказала, какие платья и юбки будут выигрышно смотреться в новогоднюю ночь. Советы стилиста по подбору наряда на новый год публикует sb.by.



Екатерина Пилецкаяпосоветовала обратить внимание на платье в пайетки, которое, по ее словам, всегда будет в тренде. Если вы хотите встречать Новый год в платье, обратите внимание на следующие варианты: платье с металлизированным блеском, платье-жакет с открытой спинкой, кружевное "голое" платье (можно надеть с боди) и платье в пайетки (кстати, оно всегда в тренде). Также хорошо смотрятся платья в длине макси с открытой спинкой, бархатное платье тоже в длине макси и с открытой спинкой.



Что касается юбок для новогодней ночи, то здесь вариантов тоже предостаточно. "Подойдет пушистая юбка в сочетании с топом, юбка-баллон с корсетом, юбка с пайетками в сочетании с жилетом и жакетом. Еще один вариант - шелковая юбка в длине макси или мини с прозрачным топом. Хорошо будет смотреться юбка в длине мини с бантом в сочетании с базовой футболкой и каким-то аксессуаром. Здесь же юбка с пайетками и базовая рубашка, а также юбка-баллон в длине мини с двойным лонгом", - подчеркнула стилист.



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