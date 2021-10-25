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В чем выгода Вильнюса и Вашингтона в ситуации с мигрантами и причем здесь Трамп - взгляд М. Петрашко
Действия польских и литовских пограничников идут вразрез с той же женевской Конвенцией о статусе беженцев. Притеснения на границах осудили и в Совете Европы, и в ООН. Но решение вопроса порой стоит искать в первопричине.
Кто и зачем на самом деле раскачивает ситуацию с мигрантами на западных границах Беларуси. И причем здесь Дональд Трамп? Авторский взгляд Марии Петрашко.
Кто и зачем на самом деле раскачивает ситуацию с мигрантами на западных границах Беларуси. Выгода Вильнюса и Вашингтона. И причем здесь Дональд Трамп? Разберемся детальнее.
Если не защитить основные права человека, то человеческие жизни окажутся под угрозой. Недопустимо, что люди умирают, жизнь других находится под угрозой. Они заложники политической патовой ситуации, которая незамедлительно должна быть разрешена.
Зафиксировано, если я правильно помню, 17 или почти, скажем, 20 сообщений о серьезных инцидентах, где подозреваются нарушения основных прав в Литве. В моем понимании, причиной этому является интерпретация прав Литвой. Вопрос в том, соответствуют ли законы Литвы об охране границы и предоставлении убежища праву ЕС.
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