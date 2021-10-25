В чем выгода Вильнюса и Вашингтона в ситуации с мигрантами и причем здесь Трамп - взгляд М. Петрашко

Зафиксировано, если я правильно помню, 17 или почти, скажем, 20 сообщений о серьезных инцидентах, где подозреваются нарушения основных прав в Литве. В моем понимании, причиной этому является интерпретация прав Литвой. Вопрос в том, соответствуют ли законы Литвы об охране границы и предоставлении убежища праву ЕС.

Фабрис Леггери, глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны Frontex