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В Червене проходят областные "Дожинки"
Для них время собирать урожай… наград. Тружеников аграрной нивы, которые, к слову, намолотили на сегодняшний день 8 миллионов 100 тысят тон зерна, чествуют в Витебске, Мозыре и Червене. В последнем на областных "Дожинках" поздравлять лучших в своем деле начнут с 14 часов.
Обещают, подарки будут весомыми, как и в целом собранный в этом году каравай центрального региона. Впрочем, все секреты организаторы не раскрывают. Известно, что Федерация профсоюзов подарит… автомобиль. Пока же горожане и гости праздника знакомятся с развлекательными площадками, игровыми зонами, а также городом мастеров. Последний разместился в центре перед новым музеем и костелом. Свои работы привезли народные умельцы. Роспись по стеклу, резьба по дереву, соломоплетение. Попробовать себя в этих видах искусства может каждый. Кроме этого, все районы Минской области испекли по караваю и подготовили по снопу - это все символы "Дожинок". С ними можно ознакомиться на площади Свободы.
В праздник хлеборобов немало подарков получили и жители Червеня. На неделе в столице областных "Дожинок" открыли краеведческий музей, в этом году построили новый ЗАГС. Сегодня красную ленту перережут у детского сада в молодом густонаселенном районе.
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