В Червене стартовала смена оздоровительного лагеря "Дружба" для детей с ограниченными возможностями

Основная идея нашей оздоровительной программы - это создание благоприятных условий для формирования у детей навыков социального взаимодействия, а также формирование чуткого отношения здоровых сверстников к детям с инвалидностью. Каждый ребенок, который посещает наш оздоровительный лагерь, получает много новых впечатлений, а с этим - новые импульсы в развитии.

Наталья Роскач, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Червеня