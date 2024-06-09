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В Червене стартовала смена оздоровительного лагеря "Дружба" для детей с ограниченными возможностями

Пока родители на работе, ребята, которые нуждаются в особом уходе, присмотрены, накормлены и заняты интересными занятиями. В Червене стартовала смена детского оздоровительного лагеря "Дружба". Он организован на базе единственного в районе Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, который опекает детей с нарушениями физического и психического здоровья от 3 до 18 лет.

Основная идея нашей оздоровительной программы - это создание благоприятных условий для формирования у детей навыков социального взаимодействия, а также формирование чуткого отношения здоровых сверстников к детям с инвалидностью. Каждый ребенок, который посещает наш оздоровительный лагерь, получает много новых впечатлений, а с этим - новые импульсы в развитии.
Наталья Роскач, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Червеня

Центр коррекционно-развивающего обучения функционирует круглый год. Учреждение посещают 126 детей.

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