В Червене закрыли единственный книжный магазин

"Глобус" стал "Градусом". Это, пожалуй, одна из главных тем для жителей Червеня. В городе закрыли единственный книжный магазин. За литературой или учебными материалами сейчас приходится ездить в Минск или Смиловичи. А на месте торговой точки, которая расположена прямо у школы, открылась новая. И это еще один повод для беспокойства. Почему - узнала наша съемочная группа. Адрес книжного магазина на одной из центральных улиц Червеня знали, пожалуй, все местные школьники и их родители. За художественной литературой и учебными справочниками приходило не одно поколение.



Несколько месяцев назад торговую точку закрыли на ремонт, в обновленном помещении открыли уже совсем другой маркет. Еще недавно на этой вывеске было слово "Глобус". И хотя сейчас изменились всего 4 буквы, на полках - теперь вовсе не книги. Ассортимент магазина полностью соответствует новому названию. Этот ребрендинг стал топовой темой как в местных онлайн-пабликах, так и среди жителей города. Тем более что "высокоградусный" магазин оказался прямо у одной из школ.



Перепрофилировать торговую точку - решение собственника. Он, к слову, не изменился - попросту выбрал более рентабельное направление. Тем временем открывать новый книжный в Червене пока не планируют. А пока же за художественными книгами, учебными атласами или контурными картами придётся отправится в соседние города. Обещают, такое неудобство будет временным. В местном канцелярском магазине планируют расширить перечень товаров.



