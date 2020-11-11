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В Червени с местными жителям встретились представители профсоюзной организации, жилищно-коммунального хозяйства и отдела землеустройства
Обращения граждан, в том числе и инициативы по развитию различных сферсоциально-экономического устройства государства в эти дни собирают общественныеприемные. Они заработали во всех регионах страны. Так, в Червени с местными жителям встретились представителипрофсоюзной организации, жилищно-коммунального хозяйства иотдела землеустройства. Во время приемаграждан обсуждались вопросы выделенияземельных участков, социальной поддержки многодетных семей, реализациимолодежных инициатив на местах. Говорили и о повышении роли органов местногоуправления.
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