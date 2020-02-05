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В Червенском районе школьники учатся на произведениях Станислава Монюшко
В Червенском районе, на малой родине знаменитого композитора Станислава Монюшко, продолжают музыкальные традиции 200-летней давности. Воспитанники местной школы искусств изучают и исполняют произведения уроженца фольварка Убель - городок в 30 километрах от районного центра. Именно там и появился на свет будущий композитор Монюшко и изучил первые аккорды на фортепиано.
Кстати, в Червенской школе - давние традиции и изобразительного искусства. Надежда Сербиненко побывала на занятиях и познакомилась с юными талантами.
Возрождение традиций
На занятиях в Червенской школе искусств фортепиано звучит по-особому. Здесь на стенах висят портреты композиторов - уроженцев Минской области и даже соседних районов, а в партитуре учеников часто можно увидеть произведения "славянского Шуберта", создателя первой белорусской и польской национальной оперы.
В Червенской детской школе искусств часто звучит музыка знаменитого уроженца этих мест, композитора Станислава Монюшко. Он автор опер, миниатюр и локальных циклов. И произведения Монюшко учащиеся хорошо знают.
Такой подход к обучению - неслучаен. Местным жителям есть кем гордиться, и преподаватели, которые сами выросли на музыке белорусско-польского классика, передают любовь к произведениям Монюшко своим воспитанникам.
Художники Парижской школы - знаменитые уроженцы Червенского района
Червенский район известен на весь мир еще и благодаря своим уроженцам - художникам Парижской школы Хаиму Сутину и Шраге Царфину. Музей, в котором выставлены работы великих мастеров, находится всего в 30 километрах от художественной школы. Поэтому в Червене даже шестилетние начинающие новички знают имена своих земляков и уже могут отличить импрессионизм от реализма.
Новые подходы к творческим детям
С маленькими художниками работают и молодые педагоги - среди них и Кирилл Манулик. Выпускник Молодечненского колледжа имени Огинского и молодой художник нашел подход к творческим детям.
Сейчас в художественной школе 340 учеников. Из них 150 - на музыкальном отделении. И родители с удовольствием отдают своих детей заниматься творчеством. Видеть и слышать вокруг себя красоту - эту особенность школьники приобретают здесь.
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