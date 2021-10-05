В честь 100-летия БГУ в знак благодарности за активную информационную поддержку чествовали представителей республиканских СМИ

План мероприятий включает разные позиции. Это и изготовление нагрудного знака для сотрудников, которые проработали не менее 25 лет в университете, имеют заслуги перед университетом. Это мероприятия для студентов. Это и кульминационная студенческая часть во Дворце спорта 30 октября в виде встречи, хотел бы сказать в узком кругу, но узкий круг не насчитывает несколько тысяч человек. Это мероприятия сугубо научного характера - конференции, которые будут проводиться в преддверии уже непосредственно дедлайна.

Андрей Король, ректор БГУ