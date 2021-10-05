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В честь 100-летия БГУ в знак благодарности за активную информационную поддержку чествовали представителей республиканских СМИ
В преддверии столетнего юбилея Белгосуниверситета в знак благодарности за активную информационную поддержку и освещение деятельности БГУ сегодня чествовали представителей республиканских СМИ. В их числе и коллектив Белтелерадиокомпании. За время теплой дружбы журналистами подготовлено тысячи репортажей и сотни интервью об известных выпускниках, отличниках учебы, научных разработках и практических конференций. Сейчас Агентство теленовостей в честь векового юбилея готовит к эфиру фильм об истории вуза и достижениях на современном этапе. Его автор - моя коллега Светлана Чернова также удостоена награды. К 100-летию вуза это не единственные благодарности и мероприятия.
План мероприятий включает разные позиции. Это и изготовление нагрудного знака для сотрудников, которые проработали не менее 25 лет в университете, имеют заслуги перед университетом. Это мероприятия для студентов. Это и кульминационная студенческая часть во Дворце спорта 30 октября в виде встречи, хотел бы сказать в узком кругу, но узкий круг не насчитывает несколько тысяч человек. Это мероприятия сугубо научного характера - конференции, которые будут проводиться в преддверии уже непосредственно дедлайна.
Юбилей Белгосуниверситет отметит 30 октября. Это событие уже внесено в список памятных дат ЮНЕСКО. Сегодня БГУ входит в один процент лучших университетов мира согласно мировым рейтингам. Почти за столетий промежуток времени в вузе подготовлено около 185 тысяч специалистов, почти 5 тысяч кандидатов наук и 700 докторов наук.
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