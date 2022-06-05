В честь 1030-летия православия в Беларуси патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Полоцке

Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси: Чувства очень положительные, потому что это мой первый визит после того, как началась эта напасть с COVID-19. И такая прекрасная погода, и такие дивные пейзажи белорусские. Я вступил на очень доброжелательную, очень открытую, красивую и духовно сильную землю. Поэтому призываю благословение Божье на белорусский народ, на Беларусь, чтобы Господь хранил всех вас от всякого зла и споспешествовал и духовному, и экономическому развитию на благо народа.

