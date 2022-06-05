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В честь 1030-летия православия в Беларуси патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Божественную литургию в Полоцке

Беларусь отмечает 1030-летие православия. Накануне в Минск, чтобы возглавить торжества, прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Крайний раз, когда святейший Патриарх ступал с трапа на белорусскую землю - был октябрь 2018-го. Тогда в столице проводили Священный Синод Русской православной церкви. Но накануне не было никаких решений за круглым столом. В насыщенной трехдневной повестке - молитвы за Беларусь и служения в честь 1030-летия православия на наших землях.


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Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси: Чувства очень положительные, потому что это мой первый визит после того, как началась эта напасть с COVID-19. И такая прекрасная погода, и такие дивные пейзажи белорусские. Я вступил на очень доброжелательную, очень открытую, красивую и духовно сильную землю. Поэтому призываю благословение Божье на белорусский народ, на Беларусь, чтобы Господь хранил всех вас от всякого зла и споспешествовал и духовному, и экономическому развитию на благо народа.

Первая точка в маршруте Святейшего - храм под открытым небом. Предстоятель Русской православной церкви возложил цветы к монументу Победы в память о подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной. Без внимания Патриарха Кирилла не остался и памятник Первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту Филарету. А после Патриарх Кирилл возглавил утреню всенощной службы, посвященную Евфросинии Полоцкой.

Уже сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправился в колыбель белорусского православия - Полоцк. Там Святейший встретится со священнослужителями, а после совершит Божественную литургию. Молитва объединит верующих в соборе Воздвижения Креста Господня Спасо-Евфросиниевского женского монастыря. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 3".

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