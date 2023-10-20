В честь 10-летнего юбилея в "Главном эфире" Дворец Независимости распахнет свои двери сразу для всех белорусов

Вот уже 10-лет все стратегические решения для страны принимаются именно здесь, во Дворце Независимости. Это и самое значимое, и самое гостеприимное здание нашей страны. И, конечно, символ независимости и миротворческих усилий Беларуси на международной арене.



В честь 10-летнего юбилея Агентство теленовостей готовит для вас уникальную экскурсию. В это воскресенье в "Главном эфире" Дворец Независимости распахнет свои двери сразу для всех белорусов!

