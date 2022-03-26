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В честь 30-летия международного военного сотрудничества в Минске заложили липовую аллею
В Минске состоялась торжественная церемония закладки липовой аллеи. Благотворительную акцию провели военные атташе. Мероприятие проходило в честь знаменательной даты - 30-летия международного военного сотрудничества. И как отметил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олег Воинов, сегодня в непростое время военные дипломаты плечом к плечу также отстаивают суверенитет и независимость Беларуси. И в эти дни как никогда актуально звучит фраза, что мир нужно сберечь, а офицеры могут и обязаны это сделать.
Благодаря 15 атташе, которые представляют 11 стран мира, офицерам Департамента международного военного сотрудничества, воспитанникам Суворовского училища, иностранным студентам территорию сквера "Старостинская слобода" украшают 10 молодых лип.
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