В честь 30-летия международного военного сотрудничества в Минске заложили липовую аллею

В Минске состоялась торжественная церемония закладки липовой аллеи. Благотворительную акцию провели военные атташе. Мероприятие проходило в честь знаменательной даты - 30-летия международного военного сотрудничества. И как отметил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Олег Воинов, сегодня в непростое время военные дипломаты плечом к плечу также отстаивают суверенитет и независимость Беларуси. И в эти дни как никогда актуально звучит фраза, что мир нужно сберечь, а офицеры могут и обязаны это сделать.



Благодаря 15 атташе, которые представляют 11 стран мира, офицерам Департамента международного военного сотрудничества, воспитанникам Суворовского училища, иностранным студентам территорию сквера "Старостинская слобода" украшают 10 молодых лип.