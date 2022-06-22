В честь чего в тысячах храмов Беларуси зазвучала молитва?

Важно всем поколениям, независимо от вероисповедания людей, независимо от национальностей (на нашей земле проживают люди более 156 национальностей) помнить о жертвах белорусского народа, и главное, чтобы это не повторилось. Чтобы это было в памяти людей. Сегодня мы не делим на верующих православных или католиков. Сегодня в храмах вспоминают всех, кто погиб от голода, кто погиб в печах Тростенца, детей Красного Берега и Скорбовки, военнопленных, которые умирали в различных лагерях, а также жителей Гомельщины, погибающих на заснеженных болотах Озаричей. Поэтому очень важно помнить о жертвах геноцида белорусского народа.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси

