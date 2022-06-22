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В честь чего в тысячах храмов Беларуси зазвучала молитва?
С 8 утра в тысячах храмов по всей стране зазвучала молитва в память о павших воинах и невинно убиенных руками фашистов простых людях. Литургии объединили церкви, костелы, мечети и синагоги. К духовенству присоединились и десятки неравнодушных верующих. В главном православном храме -Свято-Духовом кафедральном- траурную службу возглавил митрополит Вениамин.
Важно всем поколениям, независимо от вероисповедания людей, независимо от национальностей (на нашей земле проживают люди более 156 национальностей) помнить о жертвах белорусского народа, и главное, чтобы это не повторилось. Чтобы это было в памяти людей. Сегодня мы не делим на верующих православных или католиков. Сегодня в храмах вспоминают всех, кто погиб от голода, кто погиб в печах Тростенца, детей Красного Берега и Скорбовки, военнопленных, которые умирали в различных лагерях, а также жителей Гомельщины, погибающих на заснеженных болотах Озаричей. Поэтому очень важно помнить о жертвах геноцида белорусского народа.
Сразу после республиканской минуты молчания храмы заговорили тысячами колоколов. Минутный траурный звон создал каждый приход.
Протоиерей Алексей Васин, клирик прихода храма в честь Всех Святых г. Минска: Без молитвы история перестает быть живой душой народа. А Великая Отечественная война - это наша трагедия, это наша боль. Если мы ее связываем с молитвой, а колокольный звон есть олицетворение, есть образ молитвы народа, таким образом, вся история бывает и становится единой душой всей Беларуси. И мы уже не просто выстрадали эту боль, а она становится для нас уроком. Она становится для нас жизнью и памятью.
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