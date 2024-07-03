В честь Дня Независимости в цвета белорусского флага окрасились здания во Вьетнаме и Иране

Подарки от наших зарубежных друзей - в честь Дня Независимости в цвета белорусского флага окрасились здания жилого комплекса Саншайн Сити в столице Вьетнама Ханое.

В Иране красно-зеленым стал главный символ Тегерана - Башня Азади. В переводе с персидского - башня свободы. Кстати, музыкальным сопровождением для светового шоу стал гимн Беларуси.