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В честь Дня Независимости в цвета белорусского флага окрасились здания во Вьетнаме и Иране

Подарки от наших зарубежных друзей - в честь Дня Независимости в цвета белорусского флага окрасились здания жилого комплекса Саншайн Сити в столице Вьетнама Ханое.

В Иране красно-зеленым стал главный символ Тегерана - Башня Азади. В переводе с персидского - башня свободы. Кстати, музыкальным сопровождением для светового шоу стал гимн Беларуси.

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