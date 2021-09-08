В честь начала строительства нового здания НЦЭУ заложили капсулу в Минске

В этом году выдан миллионный сертификат электронной цифровой подписи. В среднем с учетом внедрения ID-карт прирост выдачи сертификатов электронной цифровой подписи увеличился на 50 %. Если мы в день в среднем выдавали около тысячи, то сейчас это полторы тысячи. И с учетом задач, которые перед нами стоят в части развития, в том числе и электронного правительства, и развития электронных услуг для граждан и бизнеса, наш количественный и качественный состав постоянно увеличивается. И с учетом этого было запланировано строительство предприятия.

Роман Градусов,директор Национального центра электронных услуг