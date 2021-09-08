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В честь начала строительства нового здания НЦЭУ заложили капсулу в Минске

В Минске заложили памятную капсулу в честь начала строительства нового здания Национального центра электронных услуг. Это динамично развивающееся предприятие - настоящее информационное ядро (оказывает более 300 видов услуг для граждан и бизнеса). Национальный центр электронных услуг принимает активное участие и в развитии электронного правительства.

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Электронный документооборот: быстро, удобно, современно

Создана единая платформа, которая предлагает технологические возможности для цифрового диалога госаппарата, населения и бизнеса в онлайн-режиме. Один из элементов - электронная цифровая подпись.

В этом году выдан миллионный сертификат электронной цифровой подписи. В среднем с учетом внедрения ID-карт прирост выдачи сертификатов электронной цифровой подписи увеличился на 50 %. Если мы в день в среднем выдавали около тысячи, то сейчас это полторы тысячи. И с учетом задач, которые перед нами стоят в части развития, в том числе и электронного правительства, и развития электронных услуг для граждан и бизнеса, наш количественный и качественный состав постоянно увеличивается. И с учетом этого было запланировано строительство предприятия.
Роман Градусов,директор Национального центра электронных услуг

Сейчас организация совместно с Министерством связи и информатизации работает над созданием суперсервисов, которые будут оказывать услуги гражданам с учетом определенной жизненной ситуации. Документы в таких случаях (например, при рождении ребенка) будут запрашиваться в госструктурах автоматически.

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