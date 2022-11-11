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В честь полковника Евгения Мирковского открыли памятную доску в Минске

В памяти белорусов навсегда останутся имена героев Великой Отечественной. Один из них командир разведывательно-диверсионной группы "Ходоки", пограничник Евгений Мирковский. Его отряд уничтожил более 2 тысяч солдат и офицеров противника, пустил под откос 48 эшелонов, подорвал 3 бронепоезда и 10 железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожил 2 вражеских самолета. И сегодня в честьполковника Мирковского открыли памятную доску на одном из домов улицы, также названной его именем.


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Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси: Пока строился микрорайон, мы вынашивали такую перспективу, чтобы на этой улице разместить памятную доску. И сегодня на средства офицеров Погранкомитета, ветеранов органов погранслужбы создана эта памятная доска. Мы сегодня еще ведем работу о присвоении имен героев-пограничников пограничным заставам.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Евгению Мирковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Полковник Мирковский активно проявил себя на всех жизненных этапах. Он трудился на благо Минска и служил в пограничных войсках.

Фото: Сергея Пожоги

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