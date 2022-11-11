В честь полковника Евгения Мирковского открыли памятную доску в Минске

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси: Пока строился микрорайон, мы вынашивали такую перспективу, чтобы на этой улице разместить памятную доску. И сегодня на средства офицеров Погранкомитета, ветеранов органов погранслужбы создана эта памятная доска. Мы сегодня еще ведем работу о присвоении имен героев-пограничников пограничным заставам.