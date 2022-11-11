3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В честь полковника Евгения Мирковского открыли памятную доску в Минске
В памяти белорусов навсегда останутся имена героев Великой Отечественной. Один из них командир разведывательно-диверсионной группы "Ходоки", пограничник Евгений Мирковский. Его отряд уничтожил более 2 тысяч солдат и офицеров противника, пустил под откос 48 эшелонов, подорвал 3 бронепоезда и 10 железнодорожных и шоссейных мостов, уничтожил 2 вражеских самолета. И сегодня в честьполковника Мирковского открыли памятную доску на одном из домов улицы, также названной его именем.
Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Госпогранкомитета Беларуси: Пока строился микрорайон, мы вынашивали такую перспективу, чтобы на этой улице разместить памятную доску. И сегодня на средства офицеров Погранкомитета, ветеранов органов погранслужбы создана эта памятная доска. Мы сегодня еще ведем работу о присвоении имен героев-пограничников пограничным заставам.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Евгению Мирковскому было присвоено звание Героя Советского Союза. Полковник Мирковский активно проявил себя на всех жизненных этапах. Он трудился на благо Минска и служил в пограничных войсках.
Фото: Сергея Пожоги
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов