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В честь Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в цвета кампании "Голубое сердце" окрасился бизнес-центр в Минске

В цвета глобальной кампании "Голубое сердце" окрасился бизнес-центр в Минске накануне вечером в честь Всемирного дня борьбы с торговлей людьми. Акция проходит под эгидой ООН. Беларусь одна из 27 стран-участниц этой информационной кампании, которая привлекает внимание к проблеме торговли людьми. Важно держать ее в фокусе постоянного внимания международного сообщества.

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