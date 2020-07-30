В честь Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в цвета кампании "Голубое сердце" окрасился бизнес-центр в Минске

В цвета глобальной кампании "Голубое сердце" окрасился бизнес-центр в Минске накануне вечером в честь Всемирного дня борьбы с торговлей людьми. Акция проходит под эгидой ООН. Беларусь одна из 27 стран-участниц этой информационной кампании, которая привлекает внимание к проблеме торговли людьми. Важно держать ее в фокусе постоянного внимания международного сообщества.