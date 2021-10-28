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В четвертую волну COVID-19 выросло число кислородозависимых пациентов

В четвертую волну ковида в стационарах выросло число пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке - такую тенденцию отмечают медики. Например, в 6-й городской больнице Минска к кислородной точке или аппарату ИВЛ подключены около 70 процентов пациентов. Потребности в медицинском кислороде выросли до 5 тонн в сутки. Это при том, что средние сроки пребывания в отделениях не высоки, говорят медики. В стабильном состоянии пациентов переводят на долечивание.

Оборот койки идет очень большой - в среднем выписывается по 10 пациентов и примерно столько же или больше поступает в отделение. Если мы видим, что пациенты стабилизировались, некислородозависимые, наша экстренная помощь не нужна, они находятся в стабильном состоянии, отправляем на долечивание.
Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением № 2 6-й клинической больницы г. Минска

Этот этап лечения пациентов с ковидом организован на базе поликлиник, а также 11-й больницы, кожвендиспансера, госпиталя инвалидов войны и на базе больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.

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