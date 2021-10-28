3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В четвертую волну COVID-19 выросло число кислородозависимых пациентов
В четвертую волну ковида в стационарах выросло число пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке - такую тенденцию отмечают медики. Например, в 6-й городской больнице Минска к кислородной точке или аппарату ИВЛ подключены около 70 процентов пациентов. Потребности в медицинском кислороде выросли до 5 тонн в сутки. Это при том, что средние сроки пребывания в отделениях не высоки, говорят медики. В стабильном состоянии пациентов переводят на долечивание.
Оборот койки идет очень большой - в среднем выписывается по 10 пациентов и примерно столько же или больше поступает в отделение. Если мы видим, что пациенты стабилизировались, некислородозависимые, наша экстренная помощь не нужна, они находятся в стабильном состоянии, отправляем на долечивание.
Этот этап лечения пациентов с ковидом организован на базе поликлиник, а также 11-й больницы, кожвендиспансера, госпиталя инвалидов войны и на базе больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В ТЦ Минска белорусы могли получить бесплатную консультацию по имущественному налогу
ГПК: за неделю белорусским безвизом воспользовались почти 4,5 тыс. жителей Европы
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов