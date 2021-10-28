В четвертую волну COVID-19 выросло число кислородозависимых пациентов

Оборот койки идет очень большой - в среднем выписывается по 10 пациентов и примерно столько же или больше поступает в отделение. Если мы видим, что пациенты стабилизировались, некислородозависимые, наша экстренная помощь не нужна, они находятся в стабильном состоянии, отправляем на долечивание.

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением № 2 6-й клинической больницы г. Минска